Давление было. Чиновники США "сливают" Трампа

Высокопоставленный американский дипломат пересмотрел свои показания следователям Палаты представителей и признал связь американской помощи Украине с расследованием относительно бывшего вице-президента Джо Байдена.

Дональду Трампу все сложнее отбиваться от обвинений в давление на президента Украины Владимира Зеленского ради компрометирующих расследований против его конкурента на выборах Джо Байдена.

В рамках процедуры импичмента свидетельские показания дают американские чиновники и дипломаты, которые прямо указывают на нарушения американского президента.

Что нового появилось?

Помощь за расследование

Посол США в ЕС Гордон Сондленд вспомнил разговор 1 сентября с помощником президента Украины Владимира Зеленского о том, что американская помощь Украине в области безопасности связана с расследованиями в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Теперь я вспоминаю, как лично разговаривал с господином (Андреем) Ермаком, где я сказал, что восстановление американской помощи, скорее всего, не произойдет, пока Украина не выступит с публичным антикоррупционным заявлением, которое мы обсуждали в течение многих недель",- сказал Сондленд.

Новые показания Сондленда, которые были включены в обнародованный текст стенограммы его закрытого допроса, добавляют доказательств демократам, которые утверждают, что президент Трамп связал заморозку помощи США Украине с расследованиями против Байдена, а также взломом серверов Демократического национального комитета во время выборов 2016 года.

Сондленд рассказал, что замораживание военной помощи вызвало у него недоумение и разочарование, поскольку становилось еще одним препятствием для организации встречи Трампа и Зеленского.

Кроме того, отмечает посол, он пытался уточнить у своих источников в Белом доме, с чем связано приостановление помощи, однако ни от кого не получил прямого ответа.

В своих показаниях Сондленд признает что, согласно его пониманию ситуации, администрация президента США отказывалась согласовать дату личной встречи Трампа и Зеленского до выполнения двух условий.

Первым из них было публичное заявление Зеленским об антикоррупционном расследовании в отношении компании Burisma и роли Байдена-младшего в ее деятельности.

Вторым — старт расследования о якобы украинском вмешательстве в выборы 2016 году в пользу Хиллари Клинтон.

Что сказал Волкер

Бывший специальный представитель Госдепа США в Украине Курт Волкер на встрече с Трампом 23 мая 2019 года в Овальном кабинете Белого дома пытался убедить американского президента в необходимости встречи с новоизбранным лидером Украины Владимиром Зеленским.

Однако Трамп заявил, что не хочет «тратить время на все это», озвучив целый ряд нелицеприятных характеристик об Украине, утверждает Волкер.

По словам Волкера, в его речи звучали слова о том, что «все они коррумпированные, ужасные люди», и что «они пытались мне навредить». Трамп подразумевал невольную роль Украины в деле Пола Манафорта — осужденного бывшего руководителя его избирательной кампании.

Когда же дипломаты возразили, что Зеленский победил именно благодаря обещаниям искоренить коррупцию, Трамп отреагировал крайне скептично и не поверил их словам.

«Я слышал совсем другое. Я слышал, что в его [Зеленского] окружении есть ужасные люди», — заявил президент США, ссылаясь на слова своего адвоката Рудольфа Джулиани.

Бывший спецпредставитель США отметил, что новость о замораживании $400 млн уже согласованной военной помощи Украине его неприятно удивила и показалась «необычным» фактом.

О нем Волкеру стало известно еще до звонка Трампа Зеленскому, однако выяснить причину такого шага дипломату не удалось.

«Никто никогда не приводил причину», — заявил Волкер, упомянув, что пытался навести справки в Госдепартаменте США и Пентагоне.