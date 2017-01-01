Импичмент Трампа: опубликованы показания Тейлора

Поверенный в делах США в Украине заявил, что финансовая помощь США поставлена в зависимость от расследования Киева в отношении конкурента Трампа.

Комитеты Палаты представителей США в среду, 6 ноября, опубликовали стенограмму показаний по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа временно поверенного в делах Соединенных Штатов в Украине Уильяма Тейлора. Об этом сообщает пресс-служба Комитета разведки США.

Из стенограммы следует, что Тейлор рассказал законодателям, что не решался устроиться на работу в Украине, заявив, что обеспокоен тем, что это "змеиная яма" в Вашингтоне и Киеве.

"Все, что могу сказать, что я был обеспокоен, я назвал это ямой со змеями в Киеве и ямой со змеями здесь, и я не был уверен, что смогу с пользой служить в этом контексте", - сказал он.

Кроме того, Тейлор сказал, что он узнал о том, что военная помощь Украине была заморожена в электронном письме от сотрудника Сенатского комитета по вооруженным силам 11 сентября.

"Это было 11 сентября. Итак, да, я помню, как получил письмо от штатного сотрудника Сенатского комитета по вооруженным силам. И, конечно, сотрудники Сената. Сотрудники Белого дома тоже, я уверен, узнали об этом намного раньше, чем кто-либо другой. Итак, я получил это электронное письмо, которое я затем отправил Тиму Моррисону и, возможно, Джорджу Кенту, сказавшему: "О, это отличные новости. Это то, чего мы так долго ждали. А Тим этого еще не слышал". Вот как я впервые об этом узнал. А потом он позже в тот же день подтвердил (заморозку военной помощи - ред.), - сказал Тейлор комитетам Палаты представителей.

Также Тейлор рассказал законодателям, что он "четко понимал", что американская финансовая помощь Киеву не будет оказана, если президент Украины не скажет публично, что он ведет расследование в отношении политических конкурентов президента Трампа.

Напомним, накануне Комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал полные стенограммы показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера.

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