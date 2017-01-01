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Самолет выкатился со взлетной полосы в аэропорту в Канаде

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Инцидент произошел, когда в него как раз осуществлялась посадка пассажиров. Колесо самолета выехало за пределы асфальтированного покрытия.
В Канаде пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу
В Канаде пассажирский самолет выкатился за взлетную полосу
Korrespondent.net

В аэропорту Калгари в Канаде пассажирский самолет во время посадки выехал за взлетную полосу. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook в четверг, 7 ноября.

После безопасной посадки носовое колесо самолета авиакомпании WestJet, прилетевшего из Лос-Кабосе (Мексика), вышло за пределы асфальтированного покрытия. Информация о раненых не поступала. Команда аэропорта автобусами доставила пассажиров к терминалу.

Из-за инцидента была закрыта одна из посадочных полос, что привело к задержке некоторых рейсов.

Пока самолет удалось переместить и аэропорт возобновил полноценную работу.

Напомним, что ранее в Израиле произошло ЧП с самолетом Нетаньяху. Такое регулярно случается в ходе пробных пробегов с самолетами, которые долго простаивали и не использовали тормозную систему.

Также сообщалось, что на Кипре упал тренировочный самолет, есть погибшие. Самолет, принадлежащий организации воздушного спорта, разбился недалеко от аэропорта, в результате чего погибли два человека.

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Теги: самолет, Канада, аэропорт, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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