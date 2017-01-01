Госдеп США ничего не знает о новом главаре ИГИЛ - СМИ

В Госдепе говорят, что новый лидер террористов "никто", поэтому боевикам сложно сплотиться вокруг него. При этом ведомству почти ничего о нем неизвестно.

В Госдепе США ничего не знают о преемнике аль-Багдади Reuters (архивное фото)

США практически ничего не знают о новом главаре террористической организации Исламское государство. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента сообщает ABCnews в четверг, 7 ноября.

При этом представитель ведомства отметил, что новый главарь ИГИЛ "никто", и это мешает боевикам сплотиться вокруг него.

Как сообщает телеканал, представитель США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлc ранее заявлял, что администрация президента изучает информацию о новом главаре террористической организации.

"Если он находится в Ираке или Сирии, мы не думаем, что он протянет долго", - сказал он.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе.

Ранее "Исламское государство" подтвердило информацию о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

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