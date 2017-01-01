Завербованные сотрудники Twitter передавали данные Саудовской Аравии - СМИ

Правительство Саудовской Аравии завербовало работников соцсети, чтобы собрать информацию о людях, критикующих власть в стране.

Саудовская Аравия завербовала двух работников Twitter, которые помогали саудовскому правительству собрать информацию о критиках власти. Об этом сообщает Associated Press в четверг, 7 ноября.

Обвинения были предъявлены двум бывшим работникам социальной сети: Ахмеду Абуаммо и Али Аль-Забараху. Максимальный срок наказания, который светит обвиняемым - 30 лет заключения.

Аль-Забарах признал, что интересовался данным пользователи, однако заявил, что делал это только из собственного интереса. После этого он вместе с семьей улетел в Саудовскую Аравию и не вернулся.

В жалобе, направленной окружному суду США в Сан-Франциско, детализированные усилия чиновников Эр-Рияда по вербовке бывших сотрудников компании для поиска личных данных пользователей соцсети.

Аккаунты, которые интересовали власти Саудовской Аравии, имели более 1 миллиона подписчиков.

Twitter признал, что сотрудничал в расследовании, и заявил, что ограничивает доступ к конфиденциальной информации учетной записи.

Ранее стало известно, что Twitter запретит всю политическую рекламу. В сети микроблогов опасаются, что таргетированная реклама может скомпрометировать политические предпочтения людей.

Также сообщалось, что саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашогги. Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что вся ответственность лежит на нем, поскольку убийство произошло в период его правления.

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