В Буркина-Фасо боевики напали на золотодобытчиков: 37 жертв

Автоколонна в сопровождении военных подверглась нападению неизвестных из засады на дороге, ведущей на золотой рудник в провинции Тапоа.

В африканской стране Буркина-Фасо боевики напали на конвой золотодобытчиков. Погибли и получили ранения около 100 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление правительства Буркина-Фасо в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что автоколонна в сопровождении военных подверглась нападению неизвестных боевиков из засады на дороге, ведущей на золотой рудник в провинции Тапоа.

В результате атаки по меньшей мере 37 человек погибли, в том числе военнослужащие и гражданские лица, более 60 были ранены. Боевики скрылись, ведется их розыск.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Ранее в октябре в Буркина-Фасо не менее 15 человек стали жертвами нападения на мечеть в деревне Салмосси, еще два человека получили тяжелые ранения.

В том же месяце 20 человек погибли при нападении на золотоносный регион на севере Буркина-Фасо. Жители столицы страны, Уагадугу, вышли на улицы с призывом ввести иностранные войска, чтобы справиться с натиском исламистов. В 2012 году им помогли вооруженные силы Франции.

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