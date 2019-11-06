Трамп просил генпрокурора высказаться в его защиту - СМИ

The Washington Post сообщил, что Дональд Трамп просил Уильяма Барра назвать разговор Трампа с Зеленским законным. Трамп поспешил назвать сообщение в издании "фейковым".

Президент США Дональд Трамп просил генпрокурора Уильяма Барра провести пресс-конференцию и заявить, что Трамп не нарушал закон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Washington Post в четверг, 7 ноября.

"Президент США Дональд Трамп обращался к генеральному прокурору Уильяму Барру с просьбой заявить на пресс-конференции, что Трамп не нарушил никаких законов во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта просьба поступила в министерство юстиции Штатов примерно 25 сентября, после обнародования стенограммы разговора президентов", - говорится в сообщении.

Генпрокурор Барр отверг такую просьбу Трампа. Однако, как сообщается, отношения Трампа и Барра после отказа последнего стать на защиту президента не ухудшились.

Дональд Трамп уже прокомментировал новость в своем Twitter и поспешил назвать ее "фейком".

"История в The Washington Post, конечно, подхваченная фейковой CNN, сообщающая о том, что "президент Трамп попросил генпрокурора Барра провести объяснительную пресс-конференцию по Украине", - это абсолютная неправда и еще одна фейковая новость из анонимных источников, которые не существуют. Ведущие СМИ, являющиеся врагом народа, работают сверхурочно, чтобы выдумывать истории, сеющие раздор и недоверие", - написал Трамп.

Напомним, телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, стал причиной скандала и привел к запуску процедуры импичмента Трампа.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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