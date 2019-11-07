Карта Украины без Крыма в американской газете: Посольство отреагировало
Посольство Украины в США призвало американских журналистов и редакторов The New York Times исправить ошибку в публикации. Дело в том, они разместили карту Украины без оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба.
Посольство Украины призвало не допускать ошибок и придерживаться международного права.
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“Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей“, - подчеркнули в посольстве.
Напомним, в статье о Коломойском NYT опубликовало карту Украины без Крыма.
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