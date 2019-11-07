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Карта Украины без Крыма в американской газете: Посольство отреагировало

Комментариев: 4
На сайте американской ежедневной газеты The New York Times была опубликована карта Украины без Крыма.
Карта Украины без Крыма, которая была опубликована в The New York Times
Карта Украины без Крыма, которая была опубликована в The New York Times
Скриншот

Посольство Украины в США призвало американских журналистов и редакторов The New York Times исправить ошибку в публикации. Дело в том, они разместили карту Украины без оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба.

Посольство Украины призвало не допускать ошибок и придерживаться международного права.

Читай также: В статье о Коломойском NYT опубликовало карту Украины без Крыма

“Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей“, - подчеркнули в посольстве.

Обращение украинских дипломатов к журналистам The New York Times
Обращение украинских дипломатов к журналистам The New York Times
Скриншот

Напомним, в статье о Коломойском NYT опубликовало карту Украины без Крыма

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Теги: The New York Times, карта, крым, Украина
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Комментариев (4)
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Rangol    07.11.2019, 11:30
Оценка:  +3
Rangol
На этой карте изображено ещё много территорий временно оккупированных Украиной у Польши, Венгрии Румынии и большей частью у России с помощью Ленинских большевико
Boxerogos    07.11.2019, 11:20
Оценка:  +1
Boxerogos
Чтобы расставить все точки над"і"по поводу Крыма,нужно лишь задать 3 вопроса:
1.Сколько оборонительных боёв в Крыму было зафиксировано в 2014-м году?
2.Считают ли Крым оккупированным люди,проживающие в Крыму?
3.Кому де-факто принадлежит Крым?
Peyot    07.11.2019, 11:25
Оценка:  -5
Peyot
что бы расставлять точки по чужим территориям нужно сначал провести Референдуму о независимости в Чечне на Курилах и Калининградской области а потом уже олезть со вомии тупыми высерами с перекручеными фактами!
Boxerogos    07.11.2019, 11:30
Оценка:  +1
Boxerogos
Так занимайся,бот,этими референдумами,никто тебе не мешает.А прежде чем кого-то упрекать в"тупых высерах",может ответишь на эти 3 простых вопроса?И,кстати,о каких"перекрученных фактах"ты кукарекаешь?))))))))))))))))) )
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