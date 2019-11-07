Карта Украины без Крыма в американской газете: Посольство отреагировало

На сайте американской ежедневной газеты The New York Times была опубликована карта Украины без Крыма.

Карта Украины без Крыма, которая была опубликована в The New York Times Скриншот

Посольство Украины в США призвало американских журналистов и редакторов The New York Times исправить ошибку в публикации. Дело в том, они разместили карту Украины без оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба.

Посольство Украины призвало не допускать ошибок и придерживаться международного права.

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“Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей“, - подчеркнули в посольстве.

Обращение украинских дипломатов к журналистам The New York Times Скриншот

Напомним, в статье о Коломойском NYT опубликовало карту Украины без Крыма.

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