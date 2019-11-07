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Истребитель США F-16 случайно уронил ракету на Японию

Комментариев: 4
F-16 выпустил снаряд в пяти километрах от полигона. Информации о пострадавших не поступало, причина случившегося устанавливается.
Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию
Американский F-16 случайно обронил ракету на Японию

Военный истребитель США F-16 уронил учебную ракету во время полета над Японией. Об этом сообщила пресс-служба командования сил США в Японии в четверг, 7 ноября

"Во время обучения в Мисаве F-16 выпустил снаряд в пяти километрах от полигона поздно вечером в среду", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что причина случившегося устанавливается, о пострадавших информации не поступало. При этом американцы считают, что инцидент подчеркивает "важность учений, приближенных к реальным условиям".

Напомним, что ранее в небе над Германией истребитель потерял два топливных бака. Tornado возвращался с учений на авиабазу Шлезвиг. Причина, по которой самолет потерял баки, пока неизвестна.

Также сообщалось, что в США истребитель F-16 врезался в здание. Боевой самолет упал на крышу здания возле военной базы. Пилот успел катапультироваться.

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Теги: США, Япония, курьезы, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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LifeStriker    07.11.2019, 11:49
Оценка:  +1
LifeStriker
Жаль что не уронил ее случайно на кремлевских руссо-нацо-фашистов оккупантов
VSHIVANKA    07.11.2019, 11:09
Оценка:  -2
VSHIVANKA
И ТИШИНА......
ПРЕДСТАВЛЯЮ КАКОЕ БЫЛО БЫ ВОЗБУЖДЕНИЕ В УКРОПНОЙ БИОМАССЕ , ЕСЛИ БЫ ПОДОБНОЕ СЛУЧИЛОСЬ В РОССИИ.....)))
PINKIPAU    07.11.2019, 11:32
Оценка:  0
PINKIPAU
Скоро уронят пару сотен на Питер.
BROKER666    07.11.2019, 11:43
Оценка:  +2
BROKER666
и не учебных
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