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Впервые за 20 лет найден гриб "пальцы дьявола"

Комментариев: 1
Гриб выглядит пугающе и источает гнилистый запах, но является безопасным и редким.
Гриб выглядит пугающе и источает гнилистый запах
Гриб выглядит пугающе и источает гнилистый запах
wildwood.design.newforest/Instagram

Ученые обнаружили редкий гриб под названием “пальцы дьявола“ впервые за два десятилетия. Об этом сообщает The Sun.

Находку обнаружили в заповеднике Долбери-Уоррен около города Бристоль. Редчайший гриб антурус Арчера или “пальцами дьявола“, последний раз видели в Британии в 1999 году.

Экологи отмечают, что гриб выглядит устрашающе, но не является ядовитым. Он напоминает красные длинные пальцы или щупальцы, покрытые слизью. Гриб источает запах, напоминающий гниющую плоть.

Кроме того гриб живет и питается за счет разлагающейся ткани: палых листьев или старых пней.

Ранее редчайшую птицу сняли в США. Также Корреспондент писал о том, что в лесу Шотландии нашли редкую белку-альбиноса.

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Теги: экология, Британия, природа, фото, грибы, гриб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
маскишоу    07.11.2019, 11:42
Оценка:  +3
маскишоу
krasota!!!!
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