В Британии задержали перевозчика 15 нелегалов

Британские правоохранители получили сообщение о "подозрительной деятельности с участием грузовика".

В Великобритании правоохранительные органы графства Уилтшир задержали мужчину по подозрению в оказании помощи в нелегальном въезде в страну для 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о "подозрительной деятельности с участием грузовика" на трассе. На место происшествия они обнаружили 15 человек "в задней части транспортного средства". По предварительной информации, "им всем больше 16 лет". После проведения медицинского осмотра один из них был госпитализирован.

"Кроме того, один мужчина, в возрасте около 50 лет был задержан по подозрению в оказании помощи в нелегальном въезде в страну и доставлен для дальнейшего допроса в отделение полиции в Суиндон", – рассказали в полиции.

Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Люди погибли от переохлаждения. Все они были гражданами Вьетнама.

После этого во Франции задержали два грузовика с нелегалами. У некоторых из них были обморожения.

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