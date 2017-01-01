Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Британии задержали перевозчика 15 нелегалов

Комментариев: 0
Британские правоохранители получили сообщение о "подозрительной деятельности с участием грузовика".
Грузовик обнаружили в графстве Уилтшир
Грузовик обнаружили в графстве Уилтшир
BPM MEDIA

В Великобритании правоохранительные органы графства Уилтшир задержали мужчину по подозрению в оказании помощи в нелегальном въезде в страну для 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о "подозрительной деятельности с участием грузовика" на трассе. На место происшествия они обнаружили 15 человек "в задней части транспортного средства". По предварительной информации, "им всем больше 16 лет". После проведения медицинского осмотра один из них был госпитализирован.

"Кроме того, один мужчина, в возрасте около 50 лет был задержан по подозрению в оказании помощи в нелегальном въезде в страну и доставлен для дальнейшего допроса в отделение полиции в Суиндон", – рассказали в полиции.

Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Люди погибли от переохлаждения. Все они были гражданами Вьетнама.

После этого во Франции задержали два грузовика с нелегалами. У некоторых из них были обморожения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, нелегалы, беженцы, грузовик, мигранты, нелегальная миграция, Великобритания, нелегальные мигранты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь