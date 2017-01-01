В Италии малыша с “синдромом вампира” оставили в больнице

Малышу всего 4 месяца.

В госпитале городе Турин родился мальчик с редкой генетической болезнью, так называемым “синдромом вампира”. Мать оставила его в больнице.

Об этом сообщает L'Osservatore d'Italia.

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Мальчика назвали Джованино. Имя ему дали медики, которые ухаживают за ним с момента рождения в августе. Малыш не может находится на солнечном свете.

Врачи объяснили, что у ребенка редкое и неизлечимое заболевание кожи - Harlequin-type ichthyosis или пигментная ксеродерма, а также ихтиоз Арлекина. Оно проявляется повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому излучению.

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Солнечный свет существенно повреждает кожу ребенка. Поэтому сейчас он лежит в отделении спецотделении интенсивного лечения. Врачи несколько раз в день смазывают его тело увлажняющим кремом.

Он хороший ребенок, который улыбается и любит, чтобы его носили вокруг отделения, - рассказала руководитель отдела специальной терапии Даниэла Фарина.

Родители Джованино сразу же после его рождения уехали и не выходят на связь.

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Между тем, история этого уникального мальчика стала сенсационной в местных СМИ. Ежедневно в больницу звонят люди, которые хотят его усыновить.

Напомним, в Индии родился “ребенок-русалка“. Новорожденный скончался через четыре часа после появления на свет из-за аномалий развития.

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