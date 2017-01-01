Названо словосочетание 2019 года

В предыдущие годы главными словосочетаниями становились fake news - фейковые новости и single-use - одноразовый.

В Британии назвали словосочетание года anatili.kazgazeta

В Британии назвали словосочетание 2019 года. Оно было названо Толковым словарем английского языка Коллинза. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Главным выражением года назвали словосочетание climate strike - климатическая забастовка. Отмечается, что впервые данное выражение использовалось для названия протестных акций, приуроченных к Конференции ООН по изменению климата в Париже в 2015 году.

В 2019 году движение стало особенно популярно из-за деятельности шведской школьницы Греты Тунберг.

Также отмечается, что словосочетанием 2017 года стало - single-use (одноразовый), а 2018 - fake news (фейковые новости).

Ранее сообщалось, что в Японии прошел модный показ украинских вышиванок. Также Корреспондент писал о том, что первые за 20 лет найден гриб "пальцы дьявола".

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