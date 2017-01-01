В Китае введут комендантский час для детей-геймеров

Меры регулирования коснутся всех доступных в Китае онлайн-платформ и будут распространяться на всех несовершеннолетних.

Китай вводит комендантский час для несовершеннолетних геймеров. Об этом сообщает сайт Kotaku.

Несовершеннолетним ограничат доступ к онлайн-играм ночью, в будни и праздники. Так детям до 18 лет разрешат играть в онлайн-игры в будние дни не больше 90 минут. В праздники и выходные разрешено играть до трех часов.

Кроме того, запрещено играть в онлайн-игры с 22:00 до 8:00. Также дети от 8 до 16 лет смогут пополнить игровые счета не более чем на 200 юаней ($29) в месяц, а от 16 до 18 лет - 400 юаней ($57).

Данные меры будут применены на всех доступных в Китае онлайн-платформах. Появится правительственная система, позволяющая игровым компаниям отслеживать личные данные пользователей.

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