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В Афганистане четверо судей погибли при нападении

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Полиция утверждает, что нападение совершило движение "Талибан". Однако эта группировка пока не взяла на себя ответственность.
В Афганистане за большинством нападений стоят боевики "Талибана"
В Афганистане за большинством нападений стоят боевики "Талибана"
Reuters (архивное фото)

В Афганистане четверо судей из провинции Пактия погибли при нападении неизвестных боевиков в восточной провинции Логар. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию в четверг, 7 ноября.

Отмечается, что чиновники ездили в отпуск из Пактии в Кабул. На обратном пути в районе Мохаммад Ага на их автомобиль напали вооруженные люди из засады.

Полиция утверждает, что нападение совершило движение "Талибан", однако эта группировка пока не взяла на себя ответственность.

Взрывное устройство сработало на дороге в деревне Тахири. Погибли ученики начальной школы.

Ранее сообщалось, что на севере Афганистана девять школьников погибли в результате взрыва в районе Даркад провинции Тахар. Взрывное устройство сработало на дороге в деревне Тахири.

В Афганистане отражена атака талибов: более 50 погибших

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Источник: korrespondent.net

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