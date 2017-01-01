В Италии вертолет разбился об эсминец

Военный вертолет выполнял учебный полет в темное время суток и неудачно сел на борт корабля.

Итальянский многоцелевой вертолет AgustaWestland SH.101 Merlin вечером в среду, 6 ноября, серьезно пострадал при жесткой посадке на борт эсминца Caio Duillio. Об этом сообщило интернет-издание Cittadellaspezia.

Отмечается, что вертолет выполнял тренировочный полет в темное время суток.

Машина завалилась набок при посадке, из-за чего разрушился несущий винт. Но пожара удалось избежать благодаря работе экипажа на палубе.

Никто из шестерых членов экипажа не пострадал. Причины происшествия расследуются.

AgustaWestland SH.101 — основной вертолет итальянского флота. Его выпускают в двух модификациях – противолодочной и многоцелевой.

Эсминец Caio Duillio ввели в строй в 2011 году. Среди вооружений корабля - артиллерийские установки разных калибров, торпеды и противокорабельные ракеты.

Ранее сообщалось, что южнокорейский вертолет упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто.

Перед этим два легких вертолета модели Robinson R22 столкнулись в воздухе в штате Техас.

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