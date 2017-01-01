Трамп выплатит два миллиона долларов благотворительным организациям

Решение суда вынесено по исковой жалобе, поданной генеральной прокуратурой штата к благотворительному фонду Donald J. Trump Foundation.



Верховный суд Нью-Йорка предписал президенту США Дональду Трампу выплатить два миллиона долларов ряду благотворительных организаций в рамках урегулирования исковой жалобы, поданной генеральной прокуратурой штата на его благотворительный фонд Donald J. Trump Foundation, сообщает CNN.



Летом прошлого года генпрокурор Нью-Йорка объявила о решении подать иск в суд на фонд Трампа, обвинив его руководство в действиях в личных и деловых интересах нынешнего американского лидера в течение более чем 10 лет. Генпрокуратура требовала закрыть фонд и заставить его возместить убытки на сумму 2,8 миллиона долларов.



За время существования фонда он направил на благотворительные цели более19 миллионов долларов, из которых более восьми миллионов долларов пожертвовали лично Трамп и находившиеся под его контролем компании.

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