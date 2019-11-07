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Небольшой самолет упал на дом в Калифорнии

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В результате авиакатастрофы погиб пилот. В доме находились три человека, им удалось спастись.
Самолет рухнул на дом в США
Самолет рухнул на дом в США
KTLA.com


Одномоторный самолет Cirrus SR22 в четверг, 7 ноября, упал на жилой дом в округе Сан-Бернардино (штат Калифорния), сообщает KTLA.

В результате аварии погиб пилот, после инцидента в здании начался пожар. В доме находились три человека, им удалось спастись.

Отмечается, что мужчине и его сыну удалось сразу выбраться из полуразрушенного здания, еще одного ребенка вытащили позднее.

По предварительным данным, на борту самолета не было пассажиров.

В США на авиашоу разбился военный самолет

Напомним, ранее три человека пропали без вести в результате падения небольшого самолета в озеро в Канаде.

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Теги: США, Калифорния, самолет
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Источник: korrespondent.net

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