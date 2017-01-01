Против Йованович велась "кампания лжи" - чиновник Госдепа

Кампанию вел адвокат Трампа Руди Джулиани, а его обвинения в адрес Йованович были безосновательны, утверждает Джордж Кент.

Личный юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани вел "кампанию лжи" против экс-посла США в Украине Мари Йованович. Об этом заявил сотрудник Госдепартамента США Джордж Кент в Конгрессе, передает Голос Америки в пятницу, 8 ноября.

Кент рассказал, что он сам также подвергался нападкам со стороны Джулиани, однако высокопоставленный сотрудник Госдепартамента приказал ему "не лезть на рожон".

Во время слушаний Кент упомянул имя Джулиани 73 раза. Он рассказал, что Джулиани осуществлял в отношении Йованович "клеветническую кампанию".

"Его утверждения и обвинения в адрес бывшего посла Йованович были безосновательны и не соответствовали действительности... Джулиани в тот момент на протяжении нескольких месяцев проводил против посла Йованович кампанию, полную лживой и некорректной информации", - заявил Кент.

Джордж Кент вновь даст показания в рамках расследования об импичменте на открытых слушаниях, которые пройдут в Палате представителей 13 ноября. Мари Йованович даст показания 15 ноября.

Напомним, 31 октября палата представителей США приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента Трампу. Документ предписывает профильным комитетам продолжать расследования о том, есть ли факты для импичмента главы государства. На практике разбирательства начались еще в конце сентября.

Ранее Экс-посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что узнала о попытке личного адвоката президента Руди Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года. Она также сообщила, что посол США в ЕС Гордон Сондланд, к которому дипломатка обратилась за советом, сказал ей писать больше положительных твитов о Трампе.

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