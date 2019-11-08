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Спасение младенца кошкой попало на видео

Комментариев: 1
Животное следило за выбравшимся из кроватки годовалым ребенком и не дало ему умереть.

В Колумбии домашняя кошка спасла от смерти годовалого младенца. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Богота. Когда 27-летняя Диана Лорена Альварес вышла из дома, оставив годовалого сына Самуэля в кроватке.

Когда мать вернулась домой, то увидела, что ребенок выбрался и ползает по полу. Женщина решила узнать, как малышу это удалось и посмотрела запись камеры видеонаблюдения.

Оказалось, что домашняя кошка по кличке Гатубела спасла ребенку жизнь. Когда малыш направился к крутым ступенькам, ведущим на первый этаж, животное прыгнуло на ребенка. Кошка преграждала путь ребенку до тех пор, пока он не повернул в другом направлении.

Пользователей сети удивил настолько осознанный поступок животного. Они отметили, что кошка заслуживает уважения и “пожизненного запаса тунца”.

Ранее сообщалось, что толстая кошка, обманувшая тренажер, стала звездой. Также Корреспондент писал о том, что работник метро спас пассажира за секунду до гибели.

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Теги: Колумбия, видео, ребенок, кот, домашние животные, кошка, спасение, инцидент
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
freederik33    08.11.2019, 10:14
Оценка:  -3
freederik33
Кошка просто игралась . Мне кажется есть тайное правительство котов и им реламму делают
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