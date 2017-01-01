Мужчина исчез накануне на французском острове, отправившись плавать. Его останки нашли в желудке акулы.

Во Франции на побережье острова Реюньон поймали акулу в желудке которой нашли руку пропавшего туриста. Об этом пишет Daily Mail.

Турист из Шотландии Ричард Мартин Тернер плавал в “безопасной” лагуне острова с маской и трубкой. В субботу, 2 ноября, 44-летний мужчина исчез.

Он приехал вместе со своей супругой Верити Тернер в пятизвездочный отель отпраздновать ее 40-летие.

Супруга организовала поисково-спасательную операцию для мужа, а спустя несколько дней вблизи пляжа заметили тигровую акулу. Хищника поймали и обнаружили в ее желудке человеческую руку.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции в желудке акулы нашли руку туриста

Тернер узнала обручальное кольцо своего супруга на пальце руки. Экспертиза доказала, что останки принадлежат пропавшему шотландскому туристу.

Лагуну, в которой плавал мужчина, называют безопасной для плавания. Напала ли акула на Тернера на мелководье, или его унесло в море неизвестн

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