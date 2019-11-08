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Во Франции в желудке акулы нашли руку туриста

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Мужчина исчез накануне на французском острове, отправившись плавать. Его останки нашли в желудке акулы.
Шотландского туриста во Франции съела акула
Шотландского туриста во Франции съела акула
Richard Martyn Turner

Во Франции на побережье острова Реюньон поймали а

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кулу в желудке которой нашли руку пропавшего туриста. Об этом пишет Daily Mail.

Турист из Шотландии Ричард Мартин Тернер плавал в “безопасной” лагуне острова с маской и трубкой. В субботу, 2 ноября, 44-летний мужчина исчез.

Он приехал вместе со своей супругой Верити Тернер в пятизвездочный отель отпраздновать ее 40-летие.

Супруга организовала поисково-спасательную операцию для мужа, а спустя несколько дней вблизи пляжа заметили тигровую акулу. Хищника поймали и обнаружили в ее желудке человеческую руку.

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Тернер узнала обручальное кольцо своего супруга на пальце руки. Экспертиза доказала, что останки принадлежат пропавшему шотландскому туристу.

Лагуну, в которой плавал мужчина, называют безопасной для плавания. Напала ли акула на Тернера на мелководье, или его унесло в море неизвестн

Ранее сообщалось, что в Армении при нападении медведя погиб турист из Польши. Также, в Камбодже туристки умерли после таблеток от рвоты.

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Теги: Франция, акула, туристы, акулы, фото, убийство, инцидент, нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BROKER666    08.11.2019, 11:04
Оценка:  -1
BROKER666
надо было в детстве "Сектор Газа" слушать: Не ныряй в незнакомых местах
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