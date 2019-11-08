На слушаниях в Конгрессе рассказали об атаках "порохоботов"

Конгресс опубликовал стенограмму показаний заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента.

Перед выборами президента Украины так называемые "порохоботы" атаковали экс-посла США в Украине Мари Йованович и заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает Европравда со ссылкой на стенограмме показаний последнего в Конгрессе.

По его словам, "кампанию лжи" в отношении Йованович в основном вели экс-генпрокурор Юрий Луценко и адвокат прехидента Дональда Трампа Рудольф Джулиани, однако к ней присоединились и так называемые "порохоботы".

"Эти двое нашли друг друга полезными", - сказал Кент о Луценко и Джулиани.

"Исходя из того, что я знаю, Юрий Луценко как генеральный прокурор поклялся отомстить и предоставил информацию Руди Джулиани в надежде, что он распространит ее и это приведет к ее (Йованович) отзыву", - сказал Кент.

Он рассказал, что Луценко даже встречался наедине с Джулиани в Нью-Йорке, и его целью было "облить грязью" Йованович и самого Кента.

Дипломат охарактеризовал "порохоботов" как интернет-троллей, особенно активных в Facebook, действовавших в поддержку тогдашнего президента Петра Порошенко и против людей, которые воспринимались как противники Порошенко.

"Раньше я упоминал о так называемых "порохоботах", троллях в социальных сетях, активно поддерживавших Порошенко. Но за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или его политических оппонентов, как они обычно делали, они нападали на посла Йованович и меня лично", - рассказал Кент.

Дипломат также добавил, что к отставке Йованович якобы были причастны директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и прокурор Константин Кулик.

Джордж Кент объяснил, что отношения между ГПУ и посольством США испортились осенью 2017 года. Тогда ГПУ задержала детективов НАБУ, которые вели расследование о "неправомерной" выдаче биометрических паспортов Государственной миграционной службой. Для посольства было важно расследование НАБУ, поскольку выданные паспорта использовались для получения американской визы.

Ранее Экс-посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что узнала о попытке личного адвоката президента Руди Джулиани дискредитировать ее в конце 2018 года. Она также сообщила, что посол США в ЕС Гордон Сондланд, к которому дипломатка обратилась за советом, сказал ей писать больше положительных твитов о Трампе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet