Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция начала военную операцию на границе с Ираком

Комментариев: 0
Турция задействует в операции на востоке страны более 2600 военных и 179 групп спецназа.
Турецкие танки
Турецкие танки
Getty Images

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в пятницу, 8 ноября, объявил о начале крупной антитеррористической операции на границе с Ираком, сообщает агентство Анадолу.

Целью операции заявляется нейтрализация террористов, действующих на севере Ирака на границе с Турцией. В ней задействованы 2625 военнослужащих и 179 групп спецназа.

По данным МВД, за последние четыре месяца в северном Ираке нейтрализованы более 400 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана террористической в Турции, ЕС и США.

Издание отмечает, что турецкие власти часто используют слово "нейтрализация", подразумевая, что террористы взяты в плен или уничтожены.

Службы безопасности Турции регулярно проводят антитеррористические операции на востоке и юго-востоке страны.

Как отмечает агентство, отряды РПК на протяжении более 30 лет вели борьбу против Турции, жертвами стали не менее 40 тысяч человек.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция провела военную операцию против курдов на севере Сирии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Ирак, Турция, курды, граница, Антитеррористическая операция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь