День Димитрия Солунского: традиции и запреты праздника

Римский проконсул открыто заявил о том, что он христианин и был жестоко убит, за что причислен к числу великомучеников.

Православные христиане 8 ноября 2019 отмечают день святого великомученика Димитрия Солунского. Праздник еще называют Димитров день и связывают с ним приметы.

Как и другие великомученики христианской церкви, Димитрий Солунский погиб из-за своей веры.

История праздника Димитрия Солунского

Димитрий Солунский был римским проконсулом в Фессалониках в 305-306 годах. Мужчина был христианином и открыто об этом заявил, чем вызвал гнев императора Галерий Максимиан.

Его заточили в подземной темнице, а затем закололи копьями. Согласно верованиям, служитель Солунского Лупп обмакнул императорский перстень в кровь умершего. Это украшение и другие предметы, контактировавшие с кровью святого, начали исцелять людей.

Тело великомученика выбросили на съедение зверям, но христиане тайно похоронили его. Позже над могилой святого построили церковь.

Запреты Дмитриева дня

Славяне верили, что после Дмитриева дня 8 ноября потепления уже не будет. С этого дня запрещалось играть свадьбы.

Традиционно наши предки считали запретной домашнюю работу: шитье, рубка дров, строительство. Как и в любой другой христианский праздник нельзя ругаться и сквернословить.

Не принято было выполнять действия связанные с водой: купаться, стирать, мыть посуду. Считалось, что в этот день вода льется на души усопших родственников.

Традиции и приметы на Димитров день

В День Димитрия Солунского принято было начинать вечерницы и сватовство.

Также христиане поминали усопших родственников и проводили время с семьей.

С Дмитриевым днем связаны приметы о том, когда придет зима и какой будет весна.

Пришел Димитров день – зима влезла на забор

День на Дмитрия без снега – зимы еще не будет

Зима даже ранняя до Дмитрия не вступает в силу

На Дмитрия тепло – весна будет ранняя, мягкая

Если на Дмитрия дождь, то на Введение снега будет по колено

Земля на Дмитрия замерзла и дует холодный ветер – снега не будет до Нового года

Дмитрий на снегу – весна будет поздняя

Оттепель на Дмитрия – зима будет с мокрым теплом, а весна – ранняя

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