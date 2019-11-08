Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Будущая глава Еврокомиссии поручила комиссару от Венгрии задания по Украине

Комментариев: 1
Фон дер Ляйен подчеркнула, что венгерский комиссар должен в полной мере поддерживать реформы и продвигать твердую приверженность Евросоюза территориальной целостности Украины.
Урсула фон дер Ляйен определила для венгерского комиссара задачи по Украине
Урсула фон дер Ляйен определила для венгерского комиссара задачи по Украине

Будущая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перечислили кандидату в еврокомиссары от Венгрии задачи по отношениям с Украиной. Об этом она написала в письме Оливеру Варгейи, который в случае утверждения Европарламентом должен занять пост еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения, передает Европейская правда в пятницу, 8 ноября.

Фон дер Ляйен поручила Варгейи в пределах его полномочий, в том числе, поддерживать украинские реформы.

"Вы должны в полной мере использовать специальную Группу поддержки для Украины для поддержки реформ и продвижения твердой приверженности Европейского Союза территориальной целостности страны", - отметила она в письме.

Он также должен ускорить реализацию Соглашения об ассоциации и ЗСТ с Украиной и при необходимости углублять отраслевое сотрудничество.

Фон дер Ляйен также определила предложить новый набор долгосрочных политических целей для сотрудничества со странами Восточного партнерства, к которому принадлежит Украина.

"Делая это, вы должны обдумать будущие рамки взаимодействия, которые будут и инновационными, и реалистичными. Они должны отражать политический и экономический выбор наших партнеров и опираться на их текущие обязательства, полностью соблюдая собственные возможности и интересы союза", - написала фон дер Ляйен.

Параллельно Варгейи должен сосредоточиться на вопросах верховенства права, борьбы с коррупцией и роли независимых СМИ и гражданского общества в странах Восточного партнерства.

Напомним, что ранее Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии. Суд ЕС должне установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях ряд положений.

Также сообщалось, что Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава ЕК. Нового состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен вступит в должность на месяц позже.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина-ЕС, Венгрия, Еврокомиссия, Еврокомиссар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
xapi3mat    08.11.2019, 14:44
Оценка:  0
xapi3mat
этих комиссаров еще много поменяется!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь