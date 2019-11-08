США ликвидируют пост спецпреда по Украине - СМИ

Должность ранее занимал Курт Волкер. Полномочия специального представителя перейдут другим чиновникам Госдепа.

Госдепартамент США ликвидирует должность специального представителя по Украине. Об этом со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников сообщает Foreign Policy в пятницу, 8 ноября.

Все полномочия перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает вопросы Украины. Должность спецпредставителя была создана специально под Волкера, она была неоплачиваемой и он уделял этой работе только часть своего времени.

Решение о ее отмене стало первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента оставят ощутимый след в американской политике в отношении Украины, которая сейчас находится в эпицентре битвы за президентство Дональда Трампа.

Нынешние и бывшие американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменена в основном потому, что администрации США будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто были причастны к ней, и дали показания Конгрессу по делу об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента.

Один из неназванных чиновников сказал, что Госдепартаменту будет "трудно найти хоть кого-то, кто согласится прикоснуться к этой работе даже трехметровой палкой".

"Никто в здравом уме не захочет эту работу. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах", - сказал бывший чиновник США.

Ранее в США обнародовали стенограммы показаний бывшего специального представителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

Волкер заявил, что Байден просил уволить Шокина, но закон не нарушал. Джо Байден настаивал на увольнении бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина из-за отсутствия прогресса в расследовании коррупционных преступлений.

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