Мужчина упал в лавовую трубку во дворе и умер

Американец обрезал ветки в собственном двое когда провалился под землю на глубину семи метров.

На Гавайях мужчина провалился в лавовую трубку CNN

Житель американского города Хило в штате Гавайи провалился под землю в своем дворе и умер. Об этом пишет CNN.

Местные жители заметили исчезновение пожилого мужчины спустя несколько дней. Полиция провела осмотр жилья американца и обнаружила во дворе яму.

Оказалось, что мужчина провалился сквозь мягкий грунт в собственном дворе, упав на глубину семь метров. Специалисты спустились в яму и достали тело погибшего.

Оказалось, что под двором мужчины проходила лавовая трубка, в которую он и упал. Лавовые трубки - это тоннели, в которых лава перемещается под землей.

Ранее сообщалось, что американец погиб в драке за сэндвич. Также Корреспондент писал о том, что мертвую женщину нашли на участке со 140 змеями.

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