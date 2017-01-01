В Бельгии формально арестовали двоих каталонских сепаратистов

Бельгия формально арестовала каталонских сепаратистов Луиса Пуча и Тони Комина и отпустила их.

Двое каталонских лидеров, на которых Испания выдала европейские ордера на арест за участие в референдуме о независимости, были официально арестованы в Бельгии, но затем освобождены. Об этом сообщает Reuters.

Испания выдала новые ордера на Луиса Пуча и Тони Комина после того, как в октябре девять других сепаратистских лидеров были приговорены к длительным тюремным срокам заключения за организацию незаконного, по мнению Мадрида, референдума о независимости Каталонии.

Пуч и Комин поехали в Бельгию после открытия уголовных дел против них в Испании. В четверг они предстали перед бельгийской полицией и им официально было сообщено об ордере на арест. Затем их освободили при условии, что они не покинут Бельгию. Они оспаривают свою экстрадицию, и суд проведет слушания по этому вопросу 15 ноября.

Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон, на которого также издан новый ордер на арест, должен предстать перед судом Бельгии 16 декабря. Испания также возобновила европейский ордер на арест профессора Клары Понсати, живущей в Шотландии.

Отметим, что новая волна протестов в Каталонии продолжается с октября этого года, когда одного из лидеров каталонских сепаратистов Ориоля Жункераса приговорили к 13 годам тюрьмы.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры девяти каталонским политикам, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году. Они получили от девяти до 13 лет тюрьмы. Это решение вызвало в Каталонии массовые протесты сторонников независимости.

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