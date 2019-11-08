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Трамп захотел на парад 9 мая в Москву

Комментариев: 3
Американский президент получил приглашение посетить мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в войне, но пока не знает, сможет ли поехать.
Трамп говорит, что хочет поехать в Москву, но не уверен, сможет ли
Трамп говорит, что хочет поехать в Москву, но не уверен, сможет ли

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 8 ноября, заявил, что хотел бы присутствовать в Москве на 9 мая 2020 года на торжествах по случаю Дня Победы, сообщает ТАСС.

"Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом [визите в Москву] подумаю", - сказал Трамп.

"Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать", - добавил президент.

Ранее в Кремле заявили, что планируют пригласить на мероприятия в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ряд мировых лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

 

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Теги: Россия, США, 9 мая, Великая Отечественная Война, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Letohradek    08.11.2019, 19:08
Оценка:  -1
Letohradek
Не успеет ... Так как будет импичмент!
Путин_xyйло    08.11.2019, 18:53
Оценка:  0
Путин_xyйло
Трамп может поехать на маЦкву, попросить у Xyйла убежище
ВыВсеВрете    08.11.2019, 19:11
Оценка:  -1
ВыВсеВрете
Моська, кто тебе позволил лаять на хозяина.
Поджопник можешь получить.
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