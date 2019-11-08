Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Фильм о геях вызвал беспорядки в Тбилиси

Комментариев: 1
В Тбилиси вспыхнули беспорядки из-за грядущего показа фильма о танцорах-геях. Протестующие - в основном члены радикальной организации.

В центре Тбилиси у здания кинотеатра Амирани начались массовые беспорядки в связи с намерением нескольких сот радикально настроенных граждан сорвать показ французско-шведско-грузинского фильма А потом мы станцевали о любви двух гомосексуалистов из Национального ансамбля народного грузинского танца, сообщает Интерфакс.

Протестующие, в основном члены радикальной организации Грузинский марш, пытаются прорвать кордон полиции. Автомобильное движение по улице Костава перекрыто. Протестующие сделали несколько выстрелов из петард в направлении фойе кинотеатра.

Как заявил журналистам лидер Грузинского марша Сандро Брегадзе, он и его сторонники сделают все, чтобы приостановить показ "порнографического" фильма, оскорбляющего "достоинство грузина".

По информации грузинских СМИ, фильм А потом мы станцевале был показан на Каннском кинофестивале и получил позитивные оценки. Шведская сторона номинировала фильм на премию Оскар.

Ранее сообщалось, что в США популярен сериал с героем геем-украинцем. По сюжету украинец нетрадиционной ориентации сбежал в Лондон после того, как в стране произошел военный переворот "в пользу России".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фильм, Грузия, беспорядки, геи и лесбиянки, Тбилиси, геи, кино
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
КульныйПэрэць    08.11.2019, 19:49
Оценка:  +1
КульныйПэрэць
Без голубизны не быть никому в Европе.Европуть-это путь через заднепроходное отверстие мужика.И неважно грузинский танец он танцует,или наш гопак пляшет.Как говорится"В Европу только через попу".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь