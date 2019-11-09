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В Канаде ограничили использование английского

Комментариев: 7
В провинции Квебек органы власти полностью перешли на французский в коммуникации с гражданими.
В Канаде ограничивают использование английского в пользу французского
В Канаде ограничивают использование английского в пользу французского
by.24.org

В канадской провинции Квебек государственные услуги будут предоставляться исключительно на французском языке. Об этом объявил премьер-министр провинции Франсуа Легольт, сообщает в субботу, 9 ноября, Укринформ.

"Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем уважать их. Если же вы - новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски", - сказал Легольт.

Он добавил, что для обеспечения исполнения этого решения правительству Квебека не нужно вносить законодательные изменения, достаточно применять уже принятые нормы закона №101, которые устанавливают правила использования языков на территории провинции.

Таким образом Легольт прокомментировал слова министра иммиграции Квебека Саймона Джолин-Баретта, который ранее заявил о том, что вскоре вся коммуникация квебекцев с провинциальными органами власти будет происходить только на французском языке. Исключения будут сделаны только для представителей коренных народов и потомков тех, кто учился в англоязычной среде. Ранее в большинстве случаев квебекцы могли свободно выбирать между английским и французским.

Это решение было жестко раскритиковано представителями оппозиционных партий.

Отметим, что на федеральном уровне Канада - двуязычная страна, поэтому все услуги и информацию от центрального правительства канадцы могут получать на английском или французском языках. В тоже время канадские провинции и территории имеют право самостоятельно выбирать свой официальный язык и в случае Квебека им является только французский. Провинция имеет многочисленное англоязычное меньшинство, но придает большое значение знанию языков при отборе новых иммигрантов.

Ранее Макрон предлагал сделать французский язык основным в ЕС после выхода Британии из ЕС.

Перед этим из-за плохого знания английского, Макрон попал в курьезную ситуацию, назвав жену премьера Австралии "вкусненькой".

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Теги: Языковой вопрос, Франция, Канада, язык, английский, Квебек
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Путин_xyйло    09.11.2019, 10:59
Оценка:  0
Путин_xyйло
С момента образования Канады прошло более250 лет!
Думаю никто не против чтоб через 250 лет русский язык стал в Крыму и на Донбассе региональным
Зорян_и_Шкиряк    09.11.2019, 10:58
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Значит, будем ждать призывов "Макрон, помоги!"
VSHIVANKA    09.11.2019, 10:41
Оценка:  -3
VSHIVANKA
ЧТО СКАЖУТ ХРЮКАЮЩИЕ НА МОЙВЕ ?
Кайдаш    09.11.2019, 10:43
Оценка:  +2
Кайдаш
Вот тут ты вякнула, как в лужу пукнула....
Кайдаш    09.11.2019, 10:37
Оценка:  -3
Кайдаш
Вот так, без всякой шизы и крезы живут люди... Заметьте, рядом находится англоязычная ЮСА - НИКАКИХ предъяв о защите англоговорящего населения. Сравните ситуацию с укр/рус...
Зорян_и_Шкиряк    09.11.2019, 11:00
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
А я бы посмотрел на ситуацию с другой стороны - никаких воплей он англоязычных канадцев. Это ли не пример для исходящей на говно части Украины?! И ведь в Канаде самая большая украинская диаспора - значит, могут всё-таки, могут! )))
Победа1945    09.11.2019, 10:35
Оценка:  -2
Победа1945
В Харькове тоже давно пора отказаться от мовы
Letohradek    09.11.2019, 10:42
Оценка:  +1
Letohradek
Ссученное, удавись на георгиевской ленте!
Зорян_и_Шкиряк    09.11.2019, 11:01
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Как же Вы мне нравитесь!. Столько экспрессии! Талантище! ))
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