Президент Боливии заявил о госперевороте

В трех городах Боливии полиция перешла на сторону протестующих. Демонстранты выступают за пересмотр результатов выборов президента.

Эво Моралес считает, что демократия в Боливии под угрозой

Президент Боливии Эво Моралес обвинил своих противников в организации государственного перевороте в стране. Об этом он написал в Twitter в субботу, 9 ноября.

"Братья и сестры, наша демократия находится под угрозой в результате государственного переворота, организованного группами, которые демонстрируют насилие и подрывают конституционный порядок. Перед лицом мирового сообщества мы осуждаем эту атаку на правовое государство" – написал Моралес.

Как сообщает AFP, на фоне противостояния властей и оппозиции полиция перешла на сторону протестующих минимум в трех городах страны, включая Ла-Пас, где находится резиденция правительства. Там десятки сотрудников правоохранительных органов пожимали руки митингующим и выкрикивали лозунги против Моралеса.

Изменения в настрое полицейских сперва были зафиксированы в Кочабамбе – одном из крупнейших городов Боливии. "Мы будем на стороне народа, а не генералов", – отметил один из правоохранителей, который скрыл свое лицо во время общения с журналистами.

После Кочабамбы тенденция распространилась на официальную столицу – Сукре – и на город, где традиционно сильны оппозиционные настроения – Санта-Крус-де-ла-Сьерру.

"Мы не будем больше терпеть это наркоправительство, эту несправедливую демократию", – заявил другой полицейский. В Санта-Крусе ряд сотрудников правоохранительных органов заперли двери в участок, поднялись на крышу здания и начали размахивать боливийским флагом.

Напомним, протесты в Боливии продолжаются уже около трех недель. Они начались после того, как верховный избирательный суд Боливии (играет в стране роль избирательной комиссии – ред.) 24 октября объявил, что действующий президент Эво Моралес победил на выборах главы государства уже в первом туре.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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