В Германии перевернулся автобус с туристами: более 30 пострадавших

Инцидент произошел недалеко от Гамбурга на автобане номер 1. Всего в автобусе находились 48 человек.

Туристический автобус из Польши съехал с дороги и перевернулся в Германии. По предварительным данным, пострадали 32 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию ФРГ в субботу, 9 ноября.

Инцидент произошел в ранние часы недалеко от Гамбурга на автобане номер 1. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 48 человек.

Причина ДТП выясняется. Автобан был перекрыт на протяжении четырех часов.

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Ранее в Стамбуле водитель городского автобуса врезался в остановку и напал с ножом на людей, которые пытались помешать ему сбежать. Тогда пострадали 13 человек.

Также сообщалось, что во Франции в ДТП попал автобус компании Flixbus, который выполнял рейс из Парижа в Лондон. Пострадали около 30 человек. Среди пассажиров были граждане Франции, России, Испании и Ирландии.

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