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В Польше заявили, что не выдадут РФ ветерана АТО

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Задержание на границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных соглашений и обязательств, заверила вице-спикер польского Сейма Малгожата Гошевская.
Игоря Мазура задержали на пограничном пункте пропуска Дорогуск
Игоря Мазура задержали на пограничном пункте пропуска Дорогуск
Игорь Мазур / Facebook

Власти Польши не станут передавать ветерана АТО Игоря Мазура России, но придется пройти стандартную процедуру через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября. Об этом сообщила вице-спикер польского Сейма Малгожата Гошевская на своей странице в Facebook в субботу, 9 ноября.

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола", – написала Гошевская.

По ее словам, это "наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести".

"Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария. Польша сделала то, что должна была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но – для выяснения ситуации. Мы уже многое знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой", – сообщила вице-спикер.

Госевска отметила, что польская власть и суды тщательно расследуют это дело. Со своей стороны она пообещала помощь и гарантии невиновности Мазура в отношении российских обвинений.

Напомним, в субботу о задержании Игоря Мазура сообщила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, уже на следующей неделе в городе Холм будет решаться вопрос о заключении украинца под стражу с целью экстрадиции в Россию.

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Теги: Россия, Украина, Польша, Интерпол, украинец, задержание, ветеран, АТО
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Источник: korrespondent.net

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