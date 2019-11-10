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Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским

Комментариев: 1
Расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал дату публикации расшифровку его второго разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам американского лидера, это, скорее всего, произойдет 12 ноября.

Трамп намекнул, что обнародования стенограммы жаждут его противники из Демократической партии.

"Они хотят стенограмму другого звонка, второго звонка, и я готов его предоставить. Мы, возможно, передадим его во вторник", – сказал президент США.

Напомним, ранее демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с Зеленским. По данным СМИ, Трамп пытался надавить на власти Украины, с целью заполучить компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, своего главного оппонента на предстоящих выборах президента. 

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Теги: Украина-США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Виталий__    10.11.2019, 00:29
Оценка:  0
Виталий__
Два клоуна у власти, благодаря тупому населению.
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