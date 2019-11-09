На побережье Франции выбросило 150 килограммов кокаина

В полиции считают, что наркотики попали в воду с перевозившей их яхты, которая затонула в шторм.



Жители Франции третью неделю подряд находят на атлантическом побережье страны упаковки с белым порошком. Проведенный лабораторный анализ показал, что это кокаин. Общий вес находок уже превышает 150 кг, сообщает

Жители Франции третью неделю подряд находят на атлантическом побережье страны упаковки с белым порошком. Проведенный лабораторный анализ показал, что это кокаин. Общий вес находок уже превышает 150 кг, сообщает Le Parisien

По мнению экспертов, наркотики находились на яхте, которая затонула во время шторма. Предполагается, что она следует из региона Антильских островов или из Латинской Америки.



Таможенники уверены, что наркотики сбросили специально в расчете на то, что их поднесет ближе к побережью, где их соберут из моря сообщники.



Сейчас сотрудники правоохранительных органов активно патрулируют все побережье Франции. Задействованы даже вертолеты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet