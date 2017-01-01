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Трамп встретится с генсеком НАТО Столтенбергом

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Они обсудят прогресс союзников по НАТО в деле увеличения оборонных расходов и обеспечения более справедливого распределения взносов в бюджет.
Йенс Столтенберг и Дональд Трамп
Йенс Столтенберг и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне, сообщается на сайте Белого дома.
 
Отмечается, что дипломатическая встреча состоится в четверг, 14 ноября.
 
В рамках встречи стороны обсудят прогресс союзников НАТО в увеличении оборонных расходов,а также обеспечение более справедливого распределения взносов в бюджет.
 
Кроме того, Трамп и Столтенберг переговорят о важности сдерживания внешних угроз, укрепления обороны НАТО, борьбы с терроризмом, а также киберугрозами.

Напомним, ранее президент Франции Эммануель Макрон заявляет, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, сравнив это со "смертью мозга".

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила несогласие с оценкой президента Франции, озвученной в адрес НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также раскритиковал позицию Парижа.

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Теги: НАТО, Трамп, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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