В Австралии бушуют лесные пожары: есть жертвы

Беспрецедентные лесные пожары бушуют на границе штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд в Австралии.



Бушующие в районе Нового Южного Уэльса пожары стали причиной гибели по меньшей мере трех человек, о месте нахождения еще пятерых по-прежнему не известно, сообщает

Бушующие в районе Нового Южного Уэльса пожары стали причиной гибели по меньшей мере трех человек, о месте нахождения еще пятерых по-прежнему не известно, сообщает The Sydney Morning Herald

К утру воскресенья, 10 ноября, непотушенными остаются еще 72 пожара. Три человека погибли, пять пропали без вести и 30 получили ранения той или иной степени тяжести.



Более 1 млн человек остались без электричества. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение.

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