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Названа возможная причина заболевания от вейпов

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В образцах легочной жидкости, взятых у любителей вейпов, обнаружен высокий уровень ацетата витамина Е.
В США от курения вейпов умерли почти 40 человека
В США от курения вейпов умерли почти 40 человека

Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвали возможную причину заболевания от вейпов, в том числе со смертельными исходами, сообщает CDC.

По мнению специалистов, ей может быть ацетат витамина Е. Вещество представляет угрозу при нагревании и вдыхании.
 
Выводы исследования подтверждают 29 случаями заболеваний. В каждом из них нашли следы ацетата витамина Е, других токсических элементов выявить не удалось.
 
Ацетат витамина Е часто используют для средств по уходу за кожей. При проглатывании он не представляет угрозы, но опасен при нагревании и вдыхании. Специалисты считают, что для установления точных причин нужно больше научных данных.

Смертельная эпидемия. Почему в США запрещают вейпы
 
Напомним, в США зарегистрировано более двух тысяч заболеваний, 39 человек умерли. Все они использовали электронные сигареты.

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Теги: курение, США, смерть, электронные сигареты
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Источник: korrespondent.net

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