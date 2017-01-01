Названа возможная причина заболевания от вейпов

В образцах легочной жидкости, взятых у любителей вейпов, обнаружен высокий уровень ацетата витамина Е.

В США от курения вейпов умерли почти 40 человека



Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвали возможную причину заболевания от вейпов, в том числе со смертельными исходами, сообщает



По мнению специалистов, ей может быть ацетат витамина Е. Вещество представляет угрозу при нагревании и вдыхании.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США назвали возможную причину заболевания от вейпов, в том числе со смертельными исходами, сообщает CDC По мнению специалистов, ей может быть ацетат витамина Е. Вещество представляет угрозу при нагревании и вдыхании.

Выводы исследования подтверждают 29 случаями заболеваний. В каждом из них нашли следы ацетата витамина Е, других токсических элементов выявить не удалось.







Смертельная эпидемия. Почему в США запрещают вейпы

Ацетат витамина Е часто используют для средств по уходу за кожей. При проглатывании он не представляет угрозы, но опасен при нагревании и вдыхании. Специалисты считают, что для установления точных причин нужно больше научных данных.

Напомним, в США зарегистрировано более двух тысяч заболеваний, 39 человек умерли . Все они использовали электронные сигареты.

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