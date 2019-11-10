В США мужчина "зарезал" надувного "малыша-Трампа"

В Алабаме полиция задержала мужчину, который проткнул ножом воздушный шар, изображающий "малыша-Трампа".



В американском штате Алабама местный житель проткнул ножом воздушный шар, изображающий злого младенца Трампа в подгузнике с мобильным телефоном в руке, сообщает телеканал

В американском штате Алабама местный житель проткнул ножом воздушный шар, изображающий злого младенца Трампа в подгузнике с мобильным телефоном в руке, сообщает телеканал ABC3340

Полиция задержала мужчину, недовольного действиями противников президента США.



9 ноября Трамп вместе с супругой прибыл в город Таскалуса и посетил матч по американскому футболу. Воздушный шар противники президента доставили, чтобы выразить недовольство его присутствием на матче.



Аренда воздушного шара стоила организаторам протеста 4 тысячи долларов, которые были собраны с помощью пожертвований.



"У нас таких шаров шесть и мы продолжим сопротивление против лже-командующего", - заявили противники американского президента.

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