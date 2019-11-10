В США мужчина "зарезал" надувного "малыша-Трампа"
В Алабаме полиция задержала мужчину, который проткнул ножом воздушный шар, изображающий "малыша-Трампа".
В американском штате Алабама местный житель проткнул ножом воздушный шар, изображающий злого младенца Трампа в подгузнике с мобильным телефоном в руке, сообщает телеканал ABC3340.
Полиция задержала мужчину, недовольного действиями противников президента США.
9 ноября Трамп вместе с супругой прибыл в город Таскалуса и посетил матч по американскому футболу. Воздушный шар противники президента доставили, чтобы выразить недовольство его присутствием на матче.
Аренда воздушного шара стоила организаторам протеста 4 тысячи долларов, которые были собраны с помощью пожертвований.
"У нас таких шаров шесть и мы продолжим сопротивление против лже-командующего", - заявили противники американского президента.
BABY TRUMP DEFLATED: A man in an Alabama t-shirt screamed at protesters against Donald Trump attending the LSU-Alabama game, then he slashed a 'Baby Trump' balloon. Police led him away in handcuffs.— ABC 7 News - WJLA (@ABC7News) November 10, 2019
#1 LSU beat #2 Alabama 46-41.https://t.co/pvi3UAFjtG pic.twitter.com/3tPpHzpi0i
В Вашингтон привезли надувную крысу в виде Трампа
Напомним, ранее в Балтиморе перед визитом Трампа установили надувную фигуру, изображающий его в образе крысы.
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