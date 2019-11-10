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В США мужчина "зарезал" надувного "малыша-Трампа"

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В Алабаме полиция задержала мужчину, который проткнул ножом воздушный шар, изображающий "малыша-Трампа".
Надувного "малыша-Трампа" проткнули в Алабаме
Надувного "малыша-Трампа" проткнули в Алабаме
twitter.com/ABC7News

В американском штате Алабама местный житель проткнул ножом воздушный шар, изображающий злого младенца Трампа в подгузнике с мобильным телефоном в руке, сообщает телеканал ABC3340.
 
Полиция задержала мужчину, недовольного действиями противников президента США.
 
9 ноября Трамп вместе с супругой прибыл в город Таскалуса и посетил матч по американскому футболу. Воздушный шар противники президента доставили, чтобы выразить недовольство его присутствием на матче. 
 
Аренда воздушного шара стоила организаторам протеста 4 тысячи долларов, которые были собраны с помощью пожертвований.
 
"У нас таких шаров шесть и мы продолжим сопротивление против лже-командующего", - заявили противники американского президента.



В Вашингтон привезли надувную крысу в виде Трампа

Напомним, ранее в Балтиморе перед визитом Трампа установили надувную фигуру, изображающий его в образе крысы

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Теги: США, фото, Трамп, воздушный шар, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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