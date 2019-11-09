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В США из-за лесного пожара эвакуировали киностудию Warner Brothers

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В настоящее время в районе Лос-Анджелеса горят леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парке.

Эвакуация людей была проведена в субботу на территории киностудии Warner Brothers на северо-востоку от Лос-Анджелеса (Калифорния) из-за природного пожара. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Эвакуация была проведена в целях предосторожности. Пожар тушат около 230 сотрудников службы пожарной охраны. Один из них пострадал и был госпитализирован.

Информации о повреждении огнем в данном районе каких-либо зданий не поступало. Непосредственной угрозы для зданий нет.

Согласно последним данным службы пожарной охраны, в настоящее время в районе Лос-Анджелеса горят леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парке.

Напомним, ранее власти штата Калифорния в США заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров. 

Более 1 млн человек остались без электричества. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение.

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Теги: США, эвакуация, пожар, лесной пожар, кино, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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