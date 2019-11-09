В США из-за лесного пожара эвакуировали киностудию Warner Brothers

В настоящее время в районе Лос-Анджелеса горят леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парке.

Эвакуация людей была проведена в субботу на территории киностудии Warner Brothers на северо-востоку от Лос-Анджелеса (Калифорния) из-за природного пожара. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Эвакуация была проведена в целях предосторожности. Пожар тушат около 230 сотрудников службы пожарной охраны. Один из них пострадал и был госпитализирован.

Информации о повреждении огнем в данном районе каких-либо зданий не поступало. Непосредственной угрозы для зданий нет.

Firefighters are working to contain a three-acre brush fire burning slowly up a hill on the edge of Burbank and the Hollywood Hills area. #BarhamFire pic.twitter.com/cujzh0BXeM — Citizen Los Angeles (@CitizenAppLA) 9 ноября 2019 г.

Согласно последним данным службы пожарной охраны, в настоящее время в районе Лос-Анджелеса горят леса недалеко от киностудии и парка аттракционов Universal Studios, а также Гриффит-парке.

Более 1 млн человек остались без электричества. В Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение.

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