Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами

Комментариев: 1
На севере Сирии возобновились бои между турецкими силами и курдами. В результате бомбардировок пострадали люди.
Взрыв в Сирии
Взрыв в Сирии
АР (архівне фото)

На севере Сирии возобновились боевые действия между союзниками Анкары и отрядами военизированных формирований сирийских курдов. Об этом сообщает The National.

"Масштабные столкновения вспыхнули между силами сирийского режима и боевиками, поддерживаемыми Турцией на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Турции заявило, что в субботу было зафиксировано восемь нарушений перемирия, совершенных сирийскими курдами, несмотря на отдельные соглашения о прекращении огня, которых Турция достигла с РФ и США.

О боевых столкновениях с сирийскими правительственными войсками в министерстве сведений нет.

По информации сирийского агентства SANA, на месте столкновений вблизи города Рас-эль-Айн был слышен интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов. В Сирийском центре наблюдения за соблюдением прав человека сообщили, что сирийские правительственные войска отступили из нескольких занятых ими ранее позиций, оставив курдов сам-на-сам против союзников Анкары.

Столкновение произошло спустя три недели относительного спокойствия после достижения соглашения между Россией и Турцией о выводе подразделений курдских сил самообороны за пределы буферной зоны безопасности. 
 
Турецкая сторона заявила, что в случае срыва договоренностей может начать второй этап операции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, курды, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии, война в Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Путин_xyйло    10.11.2019, 15:22
Оценка:  0
Путин_xyйло
Турки ни Асад никогда не оставят курдов в покое!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь