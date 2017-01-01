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В Испании проходят досрочные парламентские выборы

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Предыдущие внеочередные выборы прошли в апреле, победу на них одержали социалисты премьер-министра Педро Санчеса, однако они не смогли сформировать правительство.
Выборы в Испании
Выборы в Испании

В Испании в воскресенье, 10 ноября, проходят внеочередные парламентские выборы, необходимость которых диктуется отсутствием в стране полноправной исполнительной власти.

Предыдущие внеочередные выборы прошли в апреле. Победу на них одержали социалисты премьер-министра Педро Санчеса, однако они не получили абсолютного большинства голосов. Переговоры о формировании правительства, которые вел Санчес, провалились, и король Испании Филипп VI объявил новые выборы.
 
 
Опросы общественного мнения показывают, что социалисты, по всей вероятности, вновь окажутся на первом месте. Однако им вновь не хватит голосов для формирования правительства в одиночку. Кроме того, если опросы верны, усилятся позиции их оппонентов - правоцентристской Народной партии и правой популистской партии Vox. Некоторые опросы показывают, что популисты могут набрать около 15 голосов. Напротив, падает поддержка левой партии Podemos и либеральной партии «Граждане».
 
Напомним, что выборы проходят на фоне напряженной ситуации в Каталонии, где в последнем месяце происходили массовые протесты против суровых приговоров бывшим политикам и чиновникам каталонской автономии, причастным к организации непризнанного испанскими властями референдума о независимости. По опросам, в Каталонии сторонники независимости сохранят или даже укрепят позиции в центральном парламенте.
 
Таким образом, после выборов в парламенте вновь может сложиться патовая ситуация, в которой ни правые, ни левые не будут обладать достаточным большинством для формирования кабинета.
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Теги: Выборы, Испания, парламент
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Источник: korrespondent.net

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