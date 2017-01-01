Во Франции собирают протесты после самосожжения студента

В пятницу 22-летний студент университета Лион 2 совершил самосожжение перед зданием студенческого администрации CROUS в Лионе, которая проводит распределение социальной помощи.

Представители французских студенческих профсоюзов планируют выйти на акции протеста в начале следующей недели после того, как в Лионе студент совершил акт самосожжения, сообщает RFI.

В пятницу 22-летний студент университета Лион 2 совершил самосожжение перед зданием студенческого администрации CROUS в Лионе, которая проводит распределение социальной помощи. Юношу госпитализировали в критическом состоянии: он получил ожоги 90% тела.