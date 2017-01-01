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Facebook и YouTube решили удалять контент с именем обличителя Трампа

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В Facebook объяснили, что публикация контента с именем осведомителя нарушает правила, направленные на противодействие «координированным атакам» на платформе.
Имя обличителя Трампа будут скрывать
Имя обличителя Трампа будут скрывать
 
Социальные сети Facebook и YouTube удаляют контент, который раскрывает имя анонимного информатора, подавшего жалобу на разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, пишет The Verge.
 
В Facebook объяснили, что публикация контента с именем осведомителя нарушает правила, направленные на противодействие «координированным атакам» на платформе.
 
После такого решения Facebook, видеохостинг YouTube также подтвердил, что будет удалять контент, в котором упоминается имя предполагаемого осведомителя в заголовке, описании или самом видео.
 
При этом представитель Twitter заявил, что твиты с именем осведомителя не нарушают правил сервиса.
 
Напомним, что 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора между президентами Украины и США. Согласно ей, Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына Джо Байдена, что в США сочли давлением на Зеленского. До этого в палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за его возможного давления с целью повлиять на результаты выборов 2020 года.
 
26 сентября Специальный комитет по разведке палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника разведки. 6 ноября американское издание Breitbart назвало имя предполагаемого осведомителя. По его данным, это Эрик Чамарелла, работающий аналитиком в Центральном разведывательном управлении США.
 
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Теги: США, Украина-США, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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