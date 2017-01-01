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Apple Card обвинили в дискриминации по половому признаку

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Расследование начал департамент финансовых услуг Нью-Йорка из-за сообщений о кредитном лимите по карте.
В Украине Apple Card пока недоступна
В Украине Apple Card пока недоступна
theguardian.com
 
Против финансовой группы Goldman Sachs начали расследование после обвинений в дискриминации по половому признаку при установке кредитных лимитов на картах Apple Card, пишет The Guardian.
 
Goldman Sachs занимается выпуском и обслуживанием платежных карт от Apple. Расследование начал департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Причиной расследования стала серия твитов американского предпринимателя Дэвида Хайнмайера Ханссона. Он заявил, что получил на своей Apple Card лимит в 20 раз выше, чем его жена.
 
При этом Ханссон не раскрыл информацию о доходах для себя или своей жены, но сказал, что они подали совместные налоговые декларации и что его жена имела более высокий кредитный рейтинг.
 
О подобной ситуации сообщил соучредитель самой Apple Стив Возняк. "То же самое случилось с нами. Я получил лимит в 10 раз выше. У нас [с женой] нет отдельных банковских счетов или счетов кредитных карт или каких-либо отдельных активов", — написал Возняк.
 
Департамент финансовых услуг проведет расследование, чтобы определить, было ли нарушено законодательство штата, и "обеспечит равное отношение ко всем потребителям независимо от пола".
 
Представитель Goldman Sachs Эндрю Уильямс опроверг обвинения. "Наши кредитные решения основаны на кредитоспособности клиента, а не на таких факторах, как пол, раса, возраст, сексуальная ориентация или любые другие основания, запрещенные законом", — утверждает он.
 
Напомним, что компания Apple объявила о запуске кредитной карты Apple Card. Карта выйдет и как виртуальная, для айфона, и как физическая, пластиковая. Обе версии сначала будут доступны в США.
 
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Теги: США, Apple, сексизм, дискриминация
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Источник: korrespondent.net

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