Apple Card обвинили в дискриминации по половому признаку

Расследование начал департамент финансовых услуг Нью-Йорка из-за сообщений о кредитном лимите по карте.

Против финансовой группы Goldman Sachs начали расследование после обвинений в дискриминации по половому признаку при установке кредитных лимитов на картах Apple Card, пишет The Guardian.

Goldman Sachs занимается выпуском и обслуживанием платежных карт от Apple. Расследование начал департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Причиной расследования стала серия твитов американского предпринимателя Дэвида Хайнмайера Ханссона. Он заявил, что получил на своей Apple Card лимит в 20 раз выше, чем его жена.

При этом Ханссон не раскрыл информацию о доходах для себя или своей жены, но сказал, что они подали совместные налоговые декларации и что его жена имела более высокий кредитный рейтинг.

О подобной ситуации сообщил соучредитель самой Apple Стив Возняк. "То же самое случилось с нами. Я получил лимит в 10 раз выше. У нас [с женой] нет отдельных банковских счетов или счетов кредитных карт или каких-либо отдельных активов", — написал Возняк.

Департамент финансовых услуг проведет расследование, чтобы определить, было ли нарушено законодательство штата, и "обеспечит равное отношение ко всем потребителям независимо от пола".

Представитель Goldman Sachs Эндрю Уильямс опроверг обвинения. "Наши кредитные решения основаны на кредитоспособности клиента, а не на таких факторах, как пол, раса, возраст, сексуальная ориентация или любые другие основания, запрещенные законом", — утверждает он.