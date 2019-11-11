США надеются на соглашение между Киевом и Москвой

Вашингтон не может гарантировать вечную военную помощь Украине, подчеркнул советник американского президента.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Вашингтон надеется на достижение соглашения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS , которое вышло в эфир 10 ноября.

"Мы надеемся, что Россия и Украина могут поладить, смогут заключить какой-либо мирный договор или соглашение", - подчеркнул О'Брайен.

Он также отметил, что администрация президента Дональда Трампа стала первой оказывать Украине военную помощь и "это очень важно". Однако он не может обещать, что "США будут делать что-то вечно".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet