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США надеются на соглашение между Киевом и Москвой

Комментариев: 4
Вашингтон не может гарантировать вечную военную помощь Украине, подчеркнул советник американского президента.
Советник президента США Роберт О'Брайен
Советник президента США Роберт О'Брайен
Getty Images
 
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Вашингтон надеется на достижение соглашения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, которое вышло в эфир 10 ноября.
 
"Мы надеемся, что Россия и Украина могут поладить, смогут заключить какой-либо мирный договор или соглашение", - подчеркнул О'Брайен.
 
Он также отметил, что администрация президента Дональда Трампа стала первой оказывать Украине военную помощь и "это очень важно". Однако он не может обещать, что "США будут делать что-то вечно".

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Теги: США, Украина-Россия, Украина-США, советник, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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colavova    11.11.2019, 00:01
Оценка:  +2
colavova
...при условии ухода России из Крыма и Донбасса
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 00:12
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
соси хyй))))))) вас просто опять на вертел насадят, уже в который раз)))))))
ВыВсеВрети    11.11.2019, 00:15
Оценка:  0
ВыВсеВрети
говновоин макеевский, диван в порядке после землетрясения?...гы-гы-гы
теб я насадили, да?!...дЫб...мля!...)))))))
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 00:19
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
говносрагуль, ибать тя в срaку!!!!!!!)))))))))) ишо живой, педрила?))))))) от твоего гавнища в мозгах от каптагона с гледом, и беспорядочных половых связей во все твои дыры долго не живут.... не бережешь ты себя)))))))))
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