Президент Боливии объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье, 10 ноября, объявил о своей отставке на фоне протестов в стране. Об этом сообщило агентство Интерфакс.
Напомним, после президентских выборов в Боливии, победу на которых одержал действующий глава государства Эво Моралес, начались масштабные акции протеста.
Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.
В воскресенье, 10 ноября, Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава избирательной комиссии Боливии, однако это не снизило напряженность в стране.
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