В США 14-летнюю девушку обвинили в убийстве зоозащитника

Погибший 59-летний Альберт Чернофф был известным в Филадельфии защитником животных.

В Филадельфии полиция предъявила обвинения в убийстве 59-летнего мужчины 14-летней девушке. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщил телеканал CNN

Как уточнили правоохранители, 5 ноября они приехали по вызову и увидели привязанного к кровати мужчину с обширной раной головы и несколькими порезами на груди. Он был объявлен мертвым на месте происшествия.

Отмечается, что возле места инцидента была замечена девушка.

Пока полицейские с помощью камер видеонаблюдения пытались установить ее личность, девушка в сопровождении матери и двух адвокатов сама явилась в полицию.

Один из адвокатов подростка заявил, что у полиции есть причины для того, чтобы не разглашать подробности дела. На вопрос о том, была ли подзащитная жертвой, он ответил, что "не сказал бы так". При этом адвокат указал, что убитый "тоже не был абсолютно невиновен".

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